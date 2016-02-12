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Эксклюзивные подарки руководителям. Статусные подарки для ВИП персон

Подарки бизнес партнерам. Корпоративные подарки. Подарки на юбилей



Оригинальные подарки. Необыкновенные художественные изделия

Добро пожаловать на наш сайт — Art Studio BRAND HISTORY !

Приветствую Вас дорогой соотечественник! Вы находитесь на сайте мастерской декоративно–прикладного искусства, под названием Art Studio Brand History которая изготавливает оригинальные подарки. Мы находимся в городе Саратове и производим: Корпоративные подарки, Подарки руководителям, Подарки на юбилей, Вип сувениры. Меня зовут Дмитрий Строкин, и я возглавляю небольшой коллектив этой художественной студии и мастерской. Наше сообщество творческих людей и единомышленников, существует с 2011 года. За это время мы сделали ряд интересных работ, некоторые из которых находятся в музеях, другие украшают кабинеты высоких руководителей.

Мастерская специализируется на изготовлении эксклюзивных, тематических подарков, для руководителей и Вип персон. Это штучные, единичные работы, сделанные в количестве от одного до нескольких экземпляров, и преимущественно своими руками. Такие редкие художественные изделия называют Handmade. В старину эти особые арт — произведения называли «Диковинная вещь хитрой работы мастера». Ценность их заключается: в изящной красоте, экзотических, дорогих материалах, а главное в их неповторимости.

Как всем известно – если художественная работа сделана индивидуально, в единичном или очень малом количестве, то такая работа представляет собой предмет безусловной редкости и является предметом гордости своего владельца. Человек, которому подарили такую вещь, всегда дорожит ей и рассказывает о ней друзьям и деловым партнерам. Часто, при всяком удобном случае, получатель подарка, показывает свой подарок другим людям.

Все сделанные нами художественные изделия, обладают историческим символизмом, эстетикой восприятия и глубоким смыслом. Если вы ищите достойный, солидный, красивый и редкий подарок руководителю, и хотите удивить его и произвести впечатление – Тогда вы обратились по адресу, и в нашей студии сможете найти то, что не продается в обычных магазинах . Или заказать что-то очень индивидуальное по вашему эскизу или представлению – как это должно выглядеть …

Наша задача, и основная Ваша задача, состоит в том, чтобы получатель подарка, обязательно оставил подарок у себя в кабинете. Повесил бы его на стену, на самое видное место, или поставил бы на виду на рабочий стол или разместил на книжных полках. Использовал бы эксклюзивный подарок, в качестве украшения своего офиса и рабочего кабинета.

Наши работы, это всегда Handmade (т.е. ручная работа). Убедительное средство коммуникации между людьми, и деловыми людьми особенно. Подарок сделанный на заказ, для определенного человека и события – вот что покажет ваше особое, уважительное отношение.

Саратов Подаро к — Оригинальный подарок руководителю. Презент на юбилей директору. Вип сувенир.

Любой руководитель, высоко оценит, необычный, аристократический и персонально для него сделанный подарок. Посмотрите это видео, как пример эксклюзивного, символичного и ценного подарка.

У нас Вы можете заказать корпоративные подарки и эксклюзивные подарки для ваших бизнес партнеров.

Мы стараемся делать свое дело очень профессионально, так как всегда дорожим нашими клиентами. Все художественные изделия, являются прекрасным оформлением интерьера кабинета руководителя, приемной, офиса, комнаты переговоров, фойе, холла в гостинице, зала ресторана, дорогого магазина.

Подарок на юбилей , сделанный персонально для уважаемого человека, с гравировкой его инициалов, даты торжества — вызовет массу положительных эмоций и запомнится надолго.

Созданные нами работы, произведут впечатление, и помогут подчеркнуть Вашу индивидуальность.

Мы изготавливаем статусные, корпоративные и эксклюзивные подарки только для значимых людей.

Все изготовленные в студии художественные изделия имеют не только символическое и историческое значение, но и выполнены из дорогих, экзотических материалов и отличаются тем, что их всегда размещают на видном месте.

Если Вы искренне хотите, чтобы ваш подарок не потеряли, не съели, не выпили и не забросили в дальний угол – тогда возможно вам стоит воспользоваться нашими услугами. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наш контактный телефон +7(8452)250-095 или +79372250095 или электронная почта info@asbh.ru

Созданные в студии работы, в 2011- 2012 гг. были вручены нескольким крупным региональным руководителям РФ и украшают их рабочие кабинеты. Ценные и символичные корпоративные презенты, сделанные нами, помимо российских руководителей, были подарены в том числе, иностранным бизнес партнерам, и путешествовали в Англию, Канаду и Венесуэлу. Художественное изделие «Медаль город Саратов», как уникальный памятник истории и культуры, находится в экспозиции и фондах трех государственных музеев России.

Нашей, что называется «Визитной карточкой» , является эксклюзивный, коллекционный и статусный подарок — Большая серебряная медаль «Город Саратов».

Медаль была разработана и отчеканена ограниченной серией в 2011 году. Она комплектуется тяжелыми футлярами, которые имеют внушительные размеры. Футляры сделаны из древесины экзотических и ценных пород деревьев: Сукупира, Венге, Мербау, Махагони, Падук …

Оригинальный подарок существует в двух вариантах изготовления: Медаль полностью выполнена из серебра 925 пробы, и второй вариант — отчеканена из Томпака (медно-цинковый сплав) и покрыта слоем гальванического серебра 999 пробы. Диаметр медали составляет 86.0 мм., толщина медали 7.0 мм., Ее вес в зависимости от материала находится в пределах 495 – 325 гр.

Большая серебряная медаль «Город Саратов» может послужить Вам, в качестве особо ценного и редкого, оригинального подарка. Такой запоминающийся презент, подходит для торжественного вручения руководителю, которого вы хотите поздравить особым образом. Можете не сомневаться, что этот памятник в миниатюре и художественный раритет, произведет на именинника, сильное впечатление. Данная работа имеет коллекционную ценность и после дарения может стать семейной реликвией, переходя по наследству следующим поколениям.

Представленное художественное изделие предназначено служить в качестве памятного презента и оригинального презента вашему деловому партнеру, побывавшему в Саратове. Вы можете подарить его иностранному гостю, или сами, будучи в другом регионе или другой стране, презентовать этим эксклюзивным подарком вашего бизнес – партнера.

Большая серебряная медаль «Город Саратов» комплектуются красивым Паспортом (Сертификатом), отпечатанным в типографии Гознака и имеющим вид ценной бумаги. Сертификат содержит степени защиты: гильоширование, микротекст и водяные знаки. Есть возможность персонализации. В нижнюю часть документа, по Вашему желанию, мы вписываем Ф.И.О. получателя и данные дарителя подарка.

При изготовлении художественных изделий, используются только ценные, необыкновенные и весьма дорогие материалы. Благодаря этому, помимо эстетической красоты, подарки студии отличаются своей аристократичностью, некоторой экзотикой и стилем. Что касается, так называемого хенд-мейда (ручной работы), то данный нюанс, делает все изделия еще более особенными и неповторимыми, придает им большую уникальность.

Редкий, памятный и персональный подарок руководителю – так в полном смысле слова, можно рассматривать предназначение этого художественного изделия. Такой презент может рассматриваться и как корпоративный подарок. Он может быть подарен от имени компании и подписан, персонализирован. Таким образом это художественное изделие позиционируется и входит в раздел — корпоративные подарки.

Выбранный с любовью подарок узнается сразу по стремлению угадать вкус адресата, по оригинальности замысла, по самой манере преподносить подарок.

(Французский писатель Андре Моруа)

Ниже представлен пример эксклюзивного, персонального и очень оригинального подарка руководителю. Оригинальная художественная работа, сделанная в единственном экземпляре в качестве подарка на юбилей, для Президента крупной строительной компании АО «Шэлдом» города Саратова.

Карта Республики Дагестан с обозначением родового села именинника (с. Гагатли). Это художественное изделие создано нами весьма внушительных размеров 1180х880 ., Карта напечатана на натуральном холсте, который был обработан специальным художественным составом. В свою очередь холст накатан и приклеен на твердую основу (пенокартон) и обрамлен в очень красивую, массивную, деревянную раму с декоративной отделкой под сусальное золото (багет пр-ва Испания).

С оборотной стороны , этой достаточно массивной картины, смонтирована мощная и надежная система подвеса. Между двух, вкрученных по сторонам рамы ригелей, проходит тросик из нержавеющей стали. Вся конструкция может быть надежно закреплена на стене в кабинете руководителя и своим весьма солидным видом производить впечатление на посетителей.

Если можешь сделать оригинальный подарок, то не медли с этим, помня, что обстоятельства переменчивы.

(Древнегреческий философ Демокрит)